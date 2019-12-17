Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 126 milyar lira oldu.
17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 126 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.072.986.727
|1,47
|Garanti Bankası
|46.116.000.000
|0,90
|Akbank
|42.900.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.051.980.800
|2,42
|Enka İnşaat
|30.600.000.000
|0,83
|Turkcell
|30.448.000.000
|1,75
|Ereğli Demir Çelik
|30.310.000.000
|1,05
|İş Bankası (C)
|28.079.812.800
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.384.720.000
|6,77
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,86
|Ford Otosan
|23.686.425.000
|5,13
|ASELSAN
|22.355.400.000
|1,87
|İskenderun Demir Çelik
|22.243.000.000
|1,46
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|Sabancı Holding
|19.771.514.091
|0,62
|Türk Hava Yolları
|19.389.000.000
|0,52
|Arçelik
|13.555.107.792
|1,50
|Anadolu Efes
|13.334.210.523
|1,11
|Vakıflar Bankası
|12.925.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.860.000.000
|3,22
Kaynak: AA