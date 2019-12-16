Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 122 milyar lira oldu.
16.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 122 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.935.192.064
|1,49
|Garanti Bankası
|45.864.000.000
|0,89
|Akbank
|41.548.000.000
|0,81
|Tüpraş
|30.425.932.800
|2,37
|Enka İnşaat
|30.400.000.000
|0,83
|Turkcell
|30.228.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|30.135.000.000
|1,05
|İş Bankası (C)
|28.034.813.100
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.153.984.000
|6,71
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,82
|Ford Otosan
|24.054.880.500
|5,21
|İskenderun Demir Çelik
|22.272.000.000
|1,47
|ASELSAN
|22.150.200.000
|1,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.485.857.541
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.126.800.000
|0,51
|Arçelik
|13.514.564.100
|1,50
|Anadolu Efes
|13.144.736.839
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.620.000.000
|3,16
Kaynak: AA