Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 124 milyar lira oldu.
13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 124 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.478.730.415
|1,48
|Garanti Bankası
|46.746.000.000
|0,91
|Akbank
|42.380.000.000
|0,82
|Ereğli Demir Çelik
|30.800.000.000
|1,07
|Enka İnşaat
|30.700.000.000
|0,83
|Tüpraş
|30.526.100.480
|2,38
|Turkcell
|30.426.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|28.574.809.500
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.518.304.000
|6,80
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,82
|Ford Otosan
|23.581.152.000
|5,11
|İskenderun Demir Çelik
|22.910.000.000
|1,51
|ASELSAN
|22.617.600.000
|1,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.864.216.671
|0,52
|Sabancı Holding
|19.689.897.934
|0,62
|Türk Hava Yolları
|19.499.400.000
|0,52
|Arçelik
|13.676.738.869
|1,52
|Anadolu Efes
|13.156.578.944
|1,09
|Vakıflar Bankası
|13.125.000.000
|0,43
|Tofaş Oto. Fab.
|12.720.000.000
|3,19
Kaynak: AA