Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 113 milyar lira olarak hesaplandı.
12.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 113 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.377.294.493
|1,48
|Garanti Bankası
|44.436.000.000
|0,86
|Akbank
|40.924.000.000
|0,79
|Enka İnşaat
|30.600.000.000
|0,83
|Tüpraş
|30.425.932.800
|2,37
|Ereğli Demir Çelik
|30.240.000.000
|1,05
|Turkcell
|29.832.000.000
|1,72
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.445.440.000
|6,78
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|23.019.696.000
|4,98
|İskenderun Demir Çelik
|22.823.000.000
|1,50
|ASELSAN
|22.264.200.000
|1,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|Sabancı Holding
|19.465.453.502
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.402.800.000
|0,52
|Arçelik
|13.345.632.049
|1,48
|Anadolu Efes
|12.967.105.260
|1,08
|Vakıflar Bankası
|12.875.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.560.000.000
|3,15
Kaynak: AA