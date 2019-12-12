Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.
12.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:28
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.565.807.117
|1,45
|Garanti Bankası
|43.848.000.000
|0,85
|Akbank
|40.352.000.000
|0,78
|Enka İnşaat
|30.650.000.000
|0,83
|Tüpraş
|30.350.807.040
|2,36
|Turkcell
|29.744.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|29.610.000.000
|1,03
|İş Bankası (C)
|27.629.815.800
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.287.568.000
|6,74
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,78
|Ford Otosan
|22.651.240.500
|4,91
|İskenderun Demir Çelik
|22.417.000.000
|1,48
|ASELSAN
|22.275.600.000
|1,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|Sabancı Holding
|19.200.200.991
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.085.400.000
|0,51
|Arçelik
|13.149.670.869
|1,46
|Anadolu Efes
|12.848.684.207
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.800.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.560.000.000
|3,15
Kaynak: AA