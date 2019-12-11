Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.
11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.337.576.293
|1,45
|Garanti Bankası
|43.386.000.000
|0,84
|Akbank
|39.780.000.000
|0,77
|Enka İnşaat
|30.400.000.000
|0,83
|Tüpraş
|30.225.597.440
|2,35
|Turkcell
|29.656.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|29.015.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|27.224.818.500
|0,50
|Bim Mağazalar
|26.826.096.000
|6,63
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,73
|Ford Otosan
|22.493.331.000
|4,87
|İskenderun Demir Çelik
|22.359.000.000
|1,47
|ASELSAN
|21.808.200.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Sabancı Holding
|18.975.756.558
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.754.200.000
|0,50
|Arçelik
|13.075.340.767
|1,45
|Anadolu Efes
|12.765.789.470
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.600.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.360.000.000
|3,10
Kaynak: AA