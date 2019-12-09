Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.
09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.616.525.078
|1,45
|Garanti Bankası
|43.344.000.000
|0,84
|Akbank
|39.884.000.000
|0,77
|Tüpraş
|30.701.393.920
|2,39
|Enka İnşaat
|30.350.000.000
|0,82
|Turkcell
|29.788.000.000
|1,71
|Ereğli Demir Çelik
|29.085.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|27.584.816.100
|0,50
|Bim Mağazalar
|27.360.432.000
|6,76
|Türk Telekom
|25.025.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|22.598.604.000
|4,89
|ASELSAN
|22.287.000.000
|1,87
|İskenderun Demir Çelik
|21.982.000.000
|1,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.779.746.159
|0,52
|Sabancı Holding
|19.220.605.030
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.044.000.000
|0,51
|Arçelik
|13.433.476.715
|1,49
|Anadolu Efes
|12.907.894.733
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.800.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.450.000.000
|3,12
Kaynak: AA