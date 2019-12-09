Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 107 milyar lira oldu.
09.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 107 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.692.602.019
|1,46
|Garanti Bankası
|43.428.000.000
|0,84
|Akbank
|40.092.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.851.645.440
|2,40
|Enka İnşaat
|30.450.000.000
|0,83
|Turkcell
|29.876.000.000
|1,72
|Ereğli Demir Çelik
|29.015.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.129.696.000
|6,70
|Türk Telekom
|25.165.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|22.423.149.000
|4,86
|ASELSAN
|22.275.600.000
|1,87
|İskenderun Demir Çelik
|21.692.000.000
|1,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.864.216.671
|0,52
|Türk Hava Yolları
|19.126.800.000
|0,51
|Sabancı Holding
|19.118.584.833
|0,60
|Arçelik
|13.487.534.972
|1,50
|Anadolu Efes
|12.943.421.049
|1,08
|Vakıflar Bankası
|12.850.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.320.000.000
|3,09
Kaynak: AA