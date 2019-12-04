Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 97 milyar lira oldu.
04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:32
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 97 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.439.012.215
|1,45
|Garanti Bankası
|42.210.000.000
|0,82
|Akbank
|39.884.000.000
|0,77
|Tüpraş
|30.150.471.680
|2,35
|Turkcell
|29.392.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|28.455.000.000
|0,99
|İş Bankası (C)
|27.629.815.800
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.481.872.000
|6,79
|Türk Telekom
|24.150.000.000
|2,69
|Ford Otosan
|22.089.784.500
|4,78
|İskenderun Demir Çelik
|21.518.000.000
|1,42
|ASELSAN
|21.500.400.000
|1,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|Türk Hava Yolları
|18.837.000.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.486.059.615
|0,58
|Arçelik
|13.663.224.305
|1,52
|Vakıflar Bankası
|13.000.000.000
|0,43
|Anadolu Efes
|12.682.894.733
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|12.190.000.000
|3,06
Kaynak: AA