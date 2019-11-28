Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 85 milyar lira olarak hesaplandı.
28.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:16
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 85 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,47
|Garanti Bankası
|42.378.000.000
|0,82
|Akbank
|40.768.000.000
|0,79
|Tüpraş
|30.901.729.280
|2,41
|Turkcell
|30.206.000.000
|1,74
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|Bim Mağazalar
|28.234.800.000
|6,98
|İş Bankası (C)
|27.854.814.300
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|27.545.000.000
|0,96
|Türk Telekom
|23.870.000.000
|2,66
|Ford Otosan
|22.247.694.000
|4,82
|ASELSAN
|21.454.800.000
|1,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|20.242.000.000
|1,33
|Türk Hava Yolları
|19.071.600.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,59
|Arçelik
|13.555.107.792
|1,50
|Anadolu Efes
|12.860.526.312
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.080.000.000
|3,03
Kaynak: AA