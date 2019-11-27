Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 63 milyar lira olarak hesaplandı.
27.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:42
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 63 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.464.371.195
|1,45
|Garanti Bankası
|42.126.000.000
|0,82
|Akbank
|40.248.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.776.519.680
|2,40
|Turkcell
|29.370.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|28.700.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|27.584.816.100
|0,50
|Bim Mağazalar
|27.542.592.000
|6,80
|Ereğli Demir Çelik
|27.265.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,66
|Ford Otosan
|22.072.239.000
|4,78
|ASELSAN
|21.249.600.000
|1,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|20.068.000.000
|1,32
|Türk Hava Yolları
|18.726.600.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.526.867.693
|0,58
|Arçelik
|13.467.263.126
|1,50
|Vakıflar Bankası
|12.675.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.647.368.418
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|11.980.000.000
|3,00
Kaynak: AA