Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 58 milyar lira olarak hesaplandı.
26.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:14
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 58 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.855.755.663
|1,43
|Garanti Bankası
|42.042.000.000
|0,82
|Akbank
|40.352.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.576.184.320
|2,38
|Turkcell
|29.018.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|27.719.815.200
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|27.650.000.000
|0,96
|Bim Mağazalar
|26.947.536.000
|6,66
|Türk Telekom
|24.010.000.000
|2,67
|Ford Otosan
|22.124.875.500
|4,79
|ASELSAN
|21.477.600.000
|1,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.720.000.000
|1,30
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.588.079.811
|0,58
|Arçelik
|13.636.195.177
|1,51
|Vakıflar Bankası
|12.925.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.611.842.102
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|12.190.000.000
|3,06
Kaynak: AA