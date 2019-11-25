Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 62 milyar lira oldu.
25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 62 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.478.730.415
|1,48
|Garanti Bankası
|41.958.000.000
|0,81
|Akbank
|40.040.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.202.232.320
|2,43
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Turkcell
|28.842.000.000
|1,66
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.226.848.000
|6,73
|Ereğli Demir Çelik
|26.985.000.000
|0,94
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,73
|Ford Otosan
|22.738.968.000
|4,92
|ASELSAN
|21.762.600.000
|1,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.779.746.159
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.517.000.000
|1,28
|Türk Hava Yolları
|18.768.000.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.567.675.772
|0,58
|Arçelik
|13.703.767.997
|1,52
|Anadolu Efes
|12.694.736.839
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.625.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|12.280.000.000
|3,08
Kaynak: AA