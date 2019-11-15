Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
15.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.681.602.259
|1,48
|Garanti Bankası
|41.496.000.000
|0,81
|Akbank
|39.728.000.000
|0,77
|Tüpraş
|31.051.980.800
|2,42
|Turkcell
|28.952.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.124.812.500
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.749.040.000
|6,86
|Ereğli Demir Çelik
|25.375.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|23.458.333.500
|5,08
|Aselsan
|21.888.000.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,53
|Türk Hava Yolları
|18.892.200.000
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.996.362.671
|0,57
|Arçelik
|13.109.127.177
|1,46
|Anadolu Efes
|12.505.263.155
|1,04
|Tofaş Oto. Fab.
|12.080.000.000
|3,03
|Vakıflar Bankası
|11.825.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA