Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
14.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:58
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,42
|Garanti Bankası
|40.908.000.000
|0,79
|Akbank
|39.208.000.000
|0,76
|Tüpraş
|30.901.729.280
|2,41
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|Turkcell
|28.798.000.000
|1,66
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.324.000.000
|6,75
|Ereğli Demir Çelik
|25.340.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|24.325.000.000
|2,71
|Ford Otosan
|23.493.424.500
|5,09
|Aselsan
|21.614.400.000
|1,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,53
|Türk Hava Yolları
|18.781.800.000
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.833.130.357
|0,56
|Arçelik
|12.642.874.716
|1,40
|Anadolu Efes
|12.280.263.155
|1,02
|Tofaş Oto. Fab.
|11.930.000.000
|2,99
|Vakıflar Bankası
|11.725.000.000
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA