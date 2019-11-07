Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
07.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:32
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.805.037.702
|1,46
|Garanti Bankası
|40.572.000.000
|0,79
|Akbank
|37.752.000.000
|0,73
|Tüpraş
|32.279.034.880
|2,51
|Bim Mağazalar
|29.182.032.000
|8,66
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|Turkcell
|28.908.000.000
|1,66
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|24.780.000.000
|0,86
|Ford Otosan
|24.546.154.500
|5,32
|Türk Telekom
|22.960.000.000
|2,56
|Aselsan
|21.409.200.000
|1,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.676.000.000
|1,23
|Sabancı Holding
|17.343.433.414
|0,55
|Türk Hava Yolları
|16.960.200.000
|0,45
|Arçelik
|12.528.000.921
|1,39
|Tofaş Oto. Fab.
|12.310.000.000
|3,09
|Anadolu Efes
|11.771.052.628
|0,98
|Vakıflar Bankası
|11.425.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA