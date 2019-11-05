05.11.2019 14:22

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.232.780.911 1,41 Garanti Bankası 39.816.000.000 0,77 Akbank 36.816.000.000 0,71 Tüpraş 31.978.531.840 2,48 Bim Mağazalar 29.072.736.000 8,63 Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79 Turkcell 27.720.000.000 1,60 İş Bankası (C) 26.864.820.900 0,51 Ereğli Demir Çelik 23.835.000.000 0,83 Ford Otosan 23.598.697.500 5,11 Türk Telekom 21.490.000.000 2,39 ASELSAN 21.477.600.000 1,90 Yapı ve Kredi Bank. 20.019.511.543 0,50 İskenderun Demir Çelik 18.328.000.000 1,21 Sabancı Holding 17.118.988.981 0,56 Türk Hava Yolları 16.380.600.000 0,49 Arçelik 12.210.408.664 1,36 Tofaş Oto. Fab. 11.840.000.000 2,97 Anadolu Efes 11.587.499.997 0,95 Vakıflar Bankası 11.125.000.000 0,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)