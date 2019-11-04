04.11.2019 20:16

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.461.011.736 1,42 Garanti Bankası 39.774.000.000 0,77 Akbank 36.816.000.000 0,71 Tüpraş 32.128.783.360 2,49 Enka İnşaat 29.000.000.000 0,79 Bim Mağazalar 28.890.576.000 8,57 Turkcell 27.126.000.000 1,56 İş Bankası (C) 26.819.821.200 0,51 Ford Otosan 23.475.879.000 5,08 Ereğli Demir Çelik 23.415.000.000 0,81 Türk Telekom 21.665.000.000 2,41 ASELSAN 21.511.800.000 1,90 Yapı ve Kredi Bank. 19.935.041.030 0,50 İskenderun Demir Çelik 18.502.000.000 1,22 Sabancı Holding 17.098.584.942 0,56 Türk Hava Yolları 16.325.400.000 0,49 Arçelik 12.129.321.280 1,35 Anadolu Efes 11.723.684.207 0,96 Tofaş Oto. Fab. 11.550.000.000 2,90 Vakıflar Bankası 11.000.000.000 0,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)