Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.
01.11.2019 14:26
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 988 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.787.319.023
|1,37
|Garanti Bankası
|38.724.000.000
|0,75
|Akbank
|35.724.000.000
|0,69
|Tüpraş
|31.302.400.000
|2,43
|Bim Mağazalar
|28.769.136.000
|8,54
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|Turkcell
|27.148.000.000
|1,56
|İş Bankası (C)
|26.009.826.600
|0,50
|Ford Otosan
|22.879.332.000
|4,95
|Ereğli Demir Çelik
|22.855.000.000
|0,80
|ASELSAN
|20.770.800.000
|1,84
|Türk Telekom
|20.545.000.000
|2,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,48
|İskenderun Demir Çelik
|17.603.000.000
|1,16
|Sabancı Holding
|16.792.524.352
|0,55
|Türk Hava Yolları
|15.939.000.000
|0,48
|Arçelik
|11.919.845.536
|1,32
|Anadolu Efes
|11.421.710.523
|0,94
|Tofaş Oto. Fab.
|10.790.000.000
|2,71
|Vakıflar Bankası
|10.700.000.000
|0,37
Kaynak: AA