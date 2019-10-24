Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 981 milyar lira olarak hesaplandı.
24.10.2019 18:40
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 981 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.421.293.535
|1,39
|Garanti Bankası
|40.740.000.000
|0,81
|Akbank
|37.440.000.000
|0,76
|Tüpraş
|31.302.400.000
|2,43
|Bim Mağazalar
|29.182.032.000
|8,66
|Turkcell
|28.270.000.000
|1,64
|Enka İnşaat
|28.250.000.000
|0,77
|İş Bankası (C)
|27.224.818.500
|0,52
|Ereğli Demir Çelik
|23.065.000.000
|0,80
|Ford Otosan
|22.440.694.500
|5,68
|ASELSAN
|20.713.800.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|Türk Telekom
|20.160.000.000
|2,53
|İskenderun Demir Çelik
|18.502.000.000
|1,22
|Sabancı Holding
|17.812.726.318
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.297.800.000
|0,49
|Arçelik
|12.528.000.921
|1,38
|Anadolu Efes
|11.924.999.997
|0,98
|Vakıflar Bankası
|11.400.000.000
|0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|10.970.000.000
|3,12
Kaynak: AA