Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 957 milyar lira oldu.
18.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 957 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.685.883.101
|1,37
|Garanti Bankası
|39.228.000.000
|0,78
|Akbank
|38.012.000.000
|0,77
|Tüpraş
|31.026.938.880
|2,41
|Bim Mağazalar
|28.756.992.000
|8,53
|Enka İnşaat
|28.350.000.000
|0,77
|İş Bankası (C)
|27.359.817.600
|0,52
|Turkcell
|27.324.000.000
|1,58
|Ereğli Demir Çelik
|23.625.000.000
|0,83
|Ford Otosan
|21.773.965.500
|5,51
|ASELSAN
|20.292.000.000
|1,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.681.629.492
|0,49
|Türk Telekom
|19.215.000.000
|2,41
|Sabancı Holding
|18.057.574.789
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|17.980.000.000
|1,20
|Türk Hava Yolları
|15.994.200.000
|0,48
|Arçelik
|12.176.622.254
|1,35
|Anadolu Efes
|11.865.789.471
|0,98
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,38
|Tofaş Oto. Fab.
|10.850.000.000
|3,09
Kaynak: AA