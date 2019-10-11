Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira oldu.
11.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla yaklaşık 938 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.254.780.432
|1,36
|Garanti Bankası
|39.270.000.000
|0,78
|Akbank
|37.752.000.000
|0,76
|Tüpraş
|31.928.448.000
|2,48
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Bim Mağazalar
|28.927.008.000
|8,58
|Turkcell
|27.456.000.000
|1,59
|İş Bankası (C)
|26.819.821.200
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|24.010.000.000
|0,85
|Aselsan
|20.770.800.000
|1,84
|Ford Otosan
|20.598.417.000
|5,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.343.747.440
|0,48
|Türk Telekom
|18.935.000.000
|2,37
|İskenderun Demir Çelik
|18.473.000.000
|1,23
|Sabancı Holding
|18.282.019.222
|0,60
|Türk Hava Yolları
|16.325.400.000
|0,49
|Arçelik
|12.102.292.152
|1,34
|Anadolu Efes
|11.948.684.207
|0,98
|Vakıflar Bankası
|11.275.000.000
|0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|10.770.000.000
|3,07
Kaynak: AA