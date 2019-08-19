19.08.2019 13:34

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 855 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.316.498.154 1,33 Garanti Bankası 37.884.000.000 0,75 Akbank 36.296.000.000 0,74 Tüpraş 32.003.573.760 2,48 Bim Mağazalar 30.238.560.000 8,97 Enka İnşaat 27.600.000.000 0,75 Turkcell 27.434.000.000 1,59 İş Bankası (C) 24.659.835.600 0,47 Ereğli Demir Çelik 21.875.000.000 0,77 Yapı ve Kredi Bank. 21.455.510.261 0,53 Ford Otosan 20.949.327.000 5,30 ASELSAN 19.596.600.000 1,73 Türk Telekom 18.760.000.000 2,35 Sabancı Holding 17.812.726.318 0,58 İskenderun Demir Çelik 17.400.000.000 1,16 Türk Hava Yolları 15.718.200.000 0,47 Anadolu Efes 13.878.947.365 1,14 Arçelik 11.690.097.947 1,29 Vakıflar Bankası 10.975.000.000 0,37 Koza Altın 9.897.250.000 2,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)