Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 881 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.077.267.569 1,42 Garanti Bankası 40.320.000.000 0,80 Akbank 37.804.000.000 0,77 Tüpraş 34.157.178.880 2,92 Enka İnşaat 29.350.000.000 0,83 Bim Mağazalar 28.453.392.000 7,61 İş Bankası (C) 27.134.819.100 0,54 Turkcell 26.950.000.000 1,56 Ereğli Demir Çelik 25.270.000.000 0,95 Yapı ve Kredi Bank. 22.469.156.415 0,55 Aselsan 21.557.400.000 2,00 Ford Otosan 20.528.235.000 5,88 İskenderun Demir Çelik 20.039.000.000 1,46 Sabancı Holding 19.587.877.738 0,67 Türk Telekom 18.235.000.000 2,29 Türk Hava Yolları 16.987.800.000 0,51 Anadolu Efes 12.552.631.576 1,04 Vakıflar Bankası 11.775.000.000 0,41 Arçelik 11.615.767.844 1,28 Şişe Cam 10.777.500.000 0,78

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)