Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 871 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.229.421.452 1,42 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,79 Akbank 37.180.000.000 0,78 Tüpraş 31.477.693.440 2,69 Enka İnşaat 29.350.000.000 0,83 Turkcell 29.282.000.000 1,73 İş Bankası (C) 27.809.814.600 0,55 Bim Mağazalar 26.868.600.000 7,18 Ereğli Demir Çelik 25.795.000.000 0,97 Yapı ve Kredi Bank. 21.286.569.236 0,54 Ford Otosan 21.230.055.000 6,08 Aselsan 19.425.600.000 1,80 İskenderun Demir Çelik 19.198.000.000 1,39 Sabancı Holding 18.649.291.929 0,63 Türk Telekom 18.620.000.000 2,36 Türk Hava Yolları 17.125.800.000 0,52 Arçelik 13.609.166.049 1,55 Vakıflar Bankası 11.650.000.000 0,41 Anadolu Efes 11.433.552.629 0,95 Şişe Cam 11.025.000.000 0,84

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)