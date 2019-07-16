Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 871 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 871 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|46.229.421.452
|1,42
|Garanti Bankası
|38.220.000.000
|0,79
|Akbank
|37.180.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.477.693.440
|2,69
|Enka İnşaat
|29.350.000.000
|0,83
|Turkcell
|29.282.000.000
|1,73
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,55
|Bim Mağazalar
|26.868.600.000
|7,18
|Ereğli Demir Çelik
|25.795.000.000
|0,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.286.569.236
|0,54
|Ford Otosan
|21.230.055.000
|6,08
|Aselsan
|19.425.600.000
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|19.198.000.000
|1,39
|Sabancı Holding
|18.649.291.929
|0,63
|Türk Telekom
|18.620.000.000
|2,36
|Türk Hava Yolları
|17.125.800.000
|0,52
|Arçelik
|13.609.166.049
|1,55
|Vakıflar Bankası
|11.650.000.000
|0,41
|Anadolu Efes
|11.433.552.629
|0,95
|Şişe Cam
|11.025.000.000
|0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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