Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 878 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 878 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.733.241.602
|1,38
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,86
|Akbank
|39.000.000.000
|0,82
|İş Bankası (C)
|29.204.805.300
|0,58
|Enka İnşaat
|28.550.000.000
|0,80
|Tüpraş
|28.322.411.520
|2,42
|Turkcell
|27.654.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|26.355.000.000
|0,99
|Bim Mağazalar
|25.790.820.000
|6,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.708.921.800
|0,56
|Ford Otosan
|21.177.418.500
|6,07
|ASELSAN
|20.417.400.000
|1,90
|İskenderun Demir Çelik
|19.546.000.000
|1,42
|Sabancı Holding
|18.955.352.519
|0,65
|Türk Telekom
|18.165.000.000
|2,30
|Türk Hava Yolları
|17.857.200.000
|0,54
|Arçelik
|12.953.709.690
|1,48
|Anadolu Efes
|12.114.473.681
|1,01
|Vakıflar Bankası
|11.850.000.000
|0,41
|Şişe Cam
|11.047.500.000
|0,84
Kaynak: AA
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