Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 885 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.936.113.446 1,38 Garanti Bankası 40.992.000.000 0,85 Akbank 37.544.000.000 0,79 Tüpraş 29.098.711.040 2,49 Turkcell 28.886.000.000 1,70 İş Bankası (C) 28.574.809.500 0,57 Ereğli Demir Çelik 28.070.000.000 1,06 Enka İnşaat 27.150.000.000 0,76 Bim Mağazalar 24.454.980.000 6,54 Ford Otosan 21.633.601.500 6,20 Yapı ve Kredi Bank. 21.624.451.287 0,55 ASELSAN 21.557.400.000 2,00 İskenderun Demir Çelik 20.387.000.000 1,48 Türk Hava Yolları 18.216.000.000 0,55 Sabancı Holding 18.200.403.065 0,62 Türk Telekom 18.095.000.000 2,29 Arçelik 12.953.709.690 1,48 Anadolu Efes 11.936.842.102 0,99 Şişe Cam 11.790.000.000 0,90 Vakıflar Bankası 11.225.000.000 0,39

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)