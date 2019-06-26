Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 847 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 847 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.682.523.641
|1,37
|Garanti Bankası
|37.674.000.000
|0,78
|Akbank
|35.620.000.000
|0,75
|Tüpraş
|28.447.621.120
|2,43
|Turkcell
|28.072.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|27.300.000.000
|0,77
|Ereğli Demir Çelik
|27.020.000.000
|1,02
|İş Bankası (C)
|26.729.821.800
|0,53
|Bim Mağazalar
|23.270.940.000
|6,22
|Ford Otosan
|21.230.055.000
|6,08
|ASELSAN
|20.599.800.000
|1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.430.000.000
|1,41
|Türk Hava Yolları
|17.705.400.000
|0,53
|Türk Telekom
|17.535.000.000
|2,22
|Sabancı Holding
|16.772.120.313
|0,57
|Arçelik
|12.973.981.536
|1,48
|Anadolu Efes
|11.670.394.734
|0,97
|Şişe Cam
|11.565.000.000
|0,88
|Vakıflar Bankası
|10.425.000.000
|0,36
Kaynak: AA
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