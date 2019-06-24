Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 842 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.631.805.680
|1,37
|Garanti Bankası
|37.590.000.000
|0,78
|Akbank
|36.088.000.000
|0,76
|Tüpraş
|28.397.537.280
|2,43
|Turkcell
|28.380.000.000
|1,67
|Ereğli Demir Çelik
|26.600.000.000
|1,00
|İş Bankası (C)
|26.234.825.100
|0,52
|Enka İnşaat
|26.200.000.000
|0,74
|Bim Mağazalar
|23.437.920.000
|6,27
|Ford Otosan
|21.107.236.500
|6,05
|ASELSAN
|20.599.800.000
|1,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|19.140.000.000
|1,39
|Türk Hava Yolları
|17.788.200.000
|0,54
|Sabancı Holding
|17.118.988.981
|0,58
|Türk Telekom
|16.905.000.000
|2,14
|Arçelik
|13.203.729.126
|1,51
|Anadolu Efes
|11.403.947.365
|0,95
|Şişe Cam
|11.385.000.000
|0,87
|Vakıflar Bankası
|10.150.000.000
|0,35
Kaynak: AA
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri
19:22 "Motorine 29 kuruş zam" başlıklı haberimizin başlığı, girişi ve üçüncü paragrafında yer alan "29...