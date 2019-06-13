Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 799 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|41.208.343.313
|1,27
|Garanti Bankası
|33.390.000.000
|0,69
|Akbank
|31.772.000.000
|0,67
|Tüpraş
|29.900.052.480
|2,56
|Turkcell
|26.642.000.000
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|26.145.000.000
|0,98
|Enka İnşaat
|25.700.000.000
|0,72
|Bim Mağazalar
|23.529.000.000
|6,29
|İş Bankası (C)
|22.364.850.900
|0,44
|Aselsan
|20.394.600.000
|1,89
|Ford Otosan
|19.528.141.500
|5,59
|İskenderun Demir Çelik
|18.531.000.000
|1,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.823.278.209
|0,46
|Türk Hava Yolları
|17.457.000.000
|0,53
|Türk Telekom
|15.995.000.000
|2,03
|Sabancı Holding
|15.629.494.111
|0,53
|Arçelik
|11.791.457.177
|1,35
|Şişe Cam
|11.317.500.000
|0,86
|Anadolu Efes
|10.959.868.418
|0,91
|Tekfen Holding
|9.479.400.000
|1,97
Kaynak: AA
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