Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|847.548.309
|Türk Hava Yolları
|830.484.809
|T. Halk Bankası
|273.108.341
|Akbank
|263.277.882
|İş Bankası (C)
|242.104.879
|Petkim
|227.511.457
|Koza Madencilik
|190.578.816
|Yapı ve Kredi Bank.
|170.293.218
|Aselsan
|165.552.213
|Tüpraş
|155.661.987
|Kardemir (D)
|154.718.875
|Vakıflar Bankası
|151.354.045
|Turkcell
|148.451.108
|Bim Mağazalar
|139.708.307
|Ereğli Demir Çelik
|124.534.545
|İpek Doğal Enerji
|108.889.075
|Koç Holding
|108.082.762
|Vestel
|107.294.949
|Türk Telekom
|88.577.558
|Koza Altın
|81.217.810
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu