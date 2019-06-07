Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 823 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 847.548.309 Türk Hava Yolları 830.484.809 T. Halk Bankası 273.108.341 Akbank 263.277.882 İş Bankası (C) 242.104.879 Petkim 227.511.457 Koza Madencilik 190.578.816 Yapı ve Kredi Bank. 170.293.218 Aselsan 165.552.213 Tüpraş 155.661.987 Kardemir (D) 154.718.875 Vakıflar Bankası 151.354.045 Turkcell 148.451.108 Bim Mağazalar 139.708.307 Ereğli Demir Çelik 124.534.545 İpek Doğal Enerji 108.889.075 Koç Holding 108.082.762 Vestel 107.294.949 Türk Telekom 88.577.558 Koza Altın 81.217.810

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)