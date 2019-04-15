Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 831 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.182.984.332 1,24 Garanti Bankası 35.532.000.000 0,76 Ereğli Demir Çelik< 32.130.000.000 1,13 Akbank 31.980.000.000 0,73 Tüpraş 31.828.280.320 3,24 Turkcell 27.808.000.000 1,75 İş Bankası (C) 25.289.831.400 0,51 Enka İnşaat 25.100.000.000 0,78 ASELSAN 23.894.400.000 2,36 Bim Mağazalar 23.817.420.000 6,78 İskenderun Demir Çelik 20.996.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.237.200.000 0,61 Yapı ve Kredi Bank. 17.738.807.696 0,45 Ford Otosan 17.524.445.400 4,50 Sabancı Holding 15.588.686.033 0,53 Türk Telekom 15.365.000.000 2,06 Şişe Cam 13.252.500.000 1,04 Arçelik 12.156.350.408 1,49 Anadolu Efes 11.605.263.155 1,03 Vakıflar Bankası 10.750.000.000 0,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)