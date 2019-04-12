Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 836 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.969.112.728 1,26 Garanti Bankası 35.448.000.000 0,76 Ereğli Demir Çelik< 33.075.000.000 1,17 Tüpraş 32.504.412.160 3,31 Akbank 32.344.000.000 0,74 Turkcell 27.478.000.000 1,73 İş Bankası (C) 25.244.831.700 0,51 Enka İnşaat 24.800.000.000 0,77 Bim Mağazalar 23.984.400.000 6,83 ASELSAN 23.940.000.000 2,36 İskenderun Demir Çelik 21.170.000.000 1,35 Türk Hava Yolları 19.168.200.000 0,61 Ford Otosan 18.071.865.000 4,64 Yapı ve Kredi Bank. 17.907.748.722 0,46 Sabancı Holding 16.119.191.055 0,55 Türk Telekom 15.330.000.000 2,06 Şişe Cam 13.680.000.000 1,07 Arçelik 12.203.651.382 1,49 Anadolu Efes 11.634.868.418 1,03 Vakıflar Bankası 10.775.000.000 0,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)