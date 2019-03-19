Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 901 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.838.036.984 1,41 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,85 Tüpraş 38.915.143.680 3,96 Akbank 35.152.000.000 0,80 Ereğli Demir Çelik 33.040.000.000 1,16 Turkcell 29.304.000.000 1,84 İş Bankası (C) 28.844.807.700 0,58 ASELSAN 26.767.200.000 2,64 Bim Mağazalar 25.563.120.000 7,28 Enka İnşaat 24.700.000.000 0,77 İskenderun Demir Çelik 21.808.000.000 1,39 Yapı ve Kredi Bank. 19.681.629.492 0,50 Türk Hava Yolları 19.596.000.000 0,63 Türk Telekom 19.110.000.000 2,56 Sabancı Holding 17.914.746.514 0,61 Ford Otosan 17.756.046.000 4,56 Şişe Cam 14.805.000.000 1,16 Vakıflar Bankası 13.775.000.000 0,49 Arçelik 12.879.379.587 1,57 Anadolu Efes 11.960.526.313 1,06

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)