Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 875 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.856.677.045 1,33 Garanti Bankası 37.254.000.000 0,80 Tüpraş 34.307.430.400 4,61 Akbank 33.748.000.000 0,78 Turkcell 31.526.000.000 2,13 Ereğli Demir Çelik< 28.805.000.000 0,95 Aselsan 28.568.400.000 3,05 Bim Mağazalar 28.234.800.000 8,91 İş Bankası (C) 24.119.839.200 0,52 Enka İnşaat 24.050.000.000 0,66 Ford Otosan 20.984.418.000 6,13 Türk Hava Yolları 20.782.800.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 19.198.000.000 1,15 Sabancı Holding 18.077.978.829 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 15.964.926.927 0,40 Türk Telekom 15.540.000.000 2,81 Şişe Cam 13.455.000.000 1,02 Arçelik 12.507.729.075 1,40 Anadolu Efes 12.398.684.207 0,90 Vakıflar Bankası 11.150.000.000 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA