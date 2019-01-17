Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 830 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.610.727.541 1,23 Garanti Bankası 38.850.000.000 0,84 Akbank 34.372.000.000 0,80 Tüpraş 31.552.819.200 4,24 Turkcell 30.448.000.000 2,06 Bim Mağazalar 27.870.480.000 8,80 ASELSAN 26.881.200.000 2,87 Ereğli Demir Çelik 26.040.000.000 0,86 Enka İnşaat 22.700.000.000 0,63 İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,49 Türk Hava Yolları 19.554.600.000 0,53 Ford Otosan 19.457.959.500 5,69 İskenderun Demir Çelik 17.980.000.000 1,08 Sabancı Holding 17.261.817.256 0,60 Yapı ve Kredi Bank. 14.782.339.747 0,37 Türk Telekom 14.175.000.000 2,57 Şişe Cam 12.600.000.000 0,96 Arçelik 11.926.602.818 1,33 Anadolu Efes 11.782.894.734 0,85 Vakıflar Bankası 10.575.000.000 0,40

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)