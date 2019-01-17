Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 829 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.179.624.873 1,21 Garanti Bankası 37.716.000.000 0,81 Akbank 34.424.000.000 0,80 Tüpraş 30.701.393.920 4,13 Turkcell 30.492.000.000 2,06 Bim Mağazalar 27.415.080.000 8,66 ASELSAN 27.018.000.000 2,88 Ereğli Demir Çelik< 26.215.000.000 0,86 Enka İnşaat 22.700.000.000 0,63 İş Bankası (C) 22.229.851.800 0,48 Türk Hava Yolları 19.816.800.000 0,54 Ford Otosan 19.756.233.000 5,78 İskenderun Demir Çelik 17.980.000.000 1,08 Sabancı Holding 16.772.120.313 0,58 Yapı ve Kredi Bank. 14.275.516.670 0,35 Türk Telekom 14.105.000.000 2,55 Şişe Cam 12.465.000.000 0,95 Anadolu Efes 11.842.105.260 0,86 Arçelik 11.723.884.357 1,31 Vakıflar Bankası 10.250.000.000 0,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)