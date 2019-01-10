Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 818 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.328.419.296 1,15 Garanti Bankası 33.054.000.000 0,71 Tüpraş 30.325.765.120 4,08 Akbank 29.900.000.000 0,69 Turkcell 27.720.000.000 1,87 Bim Mağazalar 27.232.920.000 8,60 ASELSAN 26.881.200.000 2,87 Ereğli Demir Çelik< 26.355.000.000 0,87 Enka İnşaat 22.700.000.000 0,63 Türk Hava Yolları 20.644.800.000 0,56 Ford Otosan 19.703.596.500 5,76 İş Bankası (C) 19.034.873.100 0,41 İskenderun Demir Çelik 17.835.000.000 1,07 Sabancı Holding 14.772.524.460 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.092.929.490 0,32 Türk Telekom 13.020.000.000 2,36 Şişe Cam 11.790.000.000 0,90 Anadolu Efes 11.516.447.365 0,83 Arçelik 10.662.991.075 1,19 Vakıflar Bankası 9.300.000.000 0,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)