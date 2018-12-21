Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 796 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 796 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.756.162.505
|1,11
|Garanti Bankası
|33.684.000.000
|0,72
|Tüpraş
|29.824.926.720
|4,01
|Aselsan
|27.405.600.000
|2,92
|Akbank
|27.160.000.000
|0,63
|Bim Mağazalar
|26.473.920.000
|8,36
|Turkcell
|26.048.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik<
|26.040.000.000
|0,86
|Türk Hava Yolları
|22.604.400.000
|0,62
|Enka İnşaat
|22.500.000.000
|0,62
|İş Bankası (C)
|19.124.872.500
|0,41
|Ford Otosan
|18.773.685.000
|5,49
|İskenderun Demir Çelik
|16.791.000.000
|1,01
|Sabancı Holding
|15.139.797.168
|0,53
|Türk Telekom
|13.755.000.000
|2,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|13.346.341.029
|0,33
|Anadolu Efes
|12.102.631.576
|0,87
|Şişe Cam
|11.745.000.000
|0,89
|Arçelik
|10.453.515.331
|1,17
|Vakıflar Bankası
|9.675.000.000
|0,36
Kaynak: AA