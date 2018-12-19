Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 800 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 36.516.931.920 1,13 Garanti Bankası 34.944.000.000 0,75 Tüpraş 30.801.561.600 4,14 Aselsan 27.337.200.000 2,91 Akbank 27.240.000.000 0,63 Ereğli Demir Çelik< 26.740.000.000 0,88 Turkcell 26.664.000.000 1,80 Bim Mağazalar 26.595.360.000 8,40 Enka İnşaat 23.050.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 22.314.600.000 0,61 İş Bankası (C) 19.439.870.400 0,42 Ford Otosan 18.299.956.500 5,35 İskenderun Demir Çelik 16.704.000.000 1,00 Sabancı Holding 15.670.302.190 0,54 Türk Telekom 13.685.000.000 2,48 Yapı ve Kredi Bank. 13.515.282.054 0,34 Anadolu Efes 12.244.736.839 0,88 Şişe Cam 12.037.500.000 0,91 Arçelik 10.541.359.998 1,18 Vakıflar Bankası 9.775.000.000 0,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA