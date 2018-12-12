Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 783 milyar lira oldu.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 BIST 100 PD PD/DD Koç Holding 35.502.572.700 1,10 Garanti Bankası 32.886.000.000 0,71 Tüpraş 30.275.681.280 4,07 Aselsan 29.571.600.000 3,15 Turkcell 27.698.000.000 1,87 Akbank 26.640.000.000 0,62 Ereğli Demir Çelik 26.425.000.000 0,87 Bim Mağazalar 26.352.480.000 8,32 Enka İnşaat 22.500.000.000 0,62 Türk Hava Yolları 22.080.000.000 0,60 İş Bankası (C) 18.404.877.300 0,40 İskenderun Demir Çelik 17.168.000.000 1,03 Ford Otosan 17.005.098.600 4,97 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,53 Türk Telekom 13.965.000.000 2,53 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,34 Anadolu Efes 12.256.578.944 0,89 Şişe Cam 12.082.500.000 0,92 Arçelik 10.412.971.639 1,16 Vakıflar Bankası 10.050.000.000 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)