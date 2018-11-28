Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 783 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:





Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.505.932.160 1,16 Garanti Bankası 33.348.000.000 0,72 ASELSAN 30.962.400.000 3,30 Tüpraş 30.425.932.800 4,09 Akbank 29.880.000.000 0,69 Turkcell 28.138.000.000 1,90 Ereğli Demir Çelik< 27.160.000.000 0,90 Bim Mağazalar 25.183.620.000 7,95 Türk Hava Yolları 23.777.400.000 0,65 Enka İnşaat 22.900.000.000 0,63 Ford Otosan 19.247.413.500 5,63 İş Bankası (C) 18.674.875.500 0,40 İskenderun Demir Çelik 17.487.000.000 1,05 Sabancı Holding 16.262.019.330 0,57 Yapı ve Kredi Bank. 14.106.575.644 0,35 Türk Telekom 13.510.000.000 2,45 Anadolu Efes 12.363.157.891 0,89 Şişe Cam 11.137.500.000 0,85 Arçelik 10.372.427.947 1,16 Vakıflar Bankası 9.625.000.000 0,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)