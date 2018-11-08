Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 775 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.723.163.224 1,20 Garanti Bankası 33.684.000.000 0,72 Tüpraş 32.354.160.640 4,35 Ereğli Demir Çelik< 31.465.000.000 1,04 ASELSAN 30.894.000.000 3,29 Akbank 29.360.000.000 0,68 Turkcell 25.740.000.000 1,74 Bim Mağazalar 23.787.060.000 8,58 Enka İnşaat 23.250.000.000 0,84 Ford Otosan 20.791.417.500 6,08 Türk Hava Yolları 20.575.800.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 19.691.000.000 1,18 İş Bankası (C) 18.449.877.000 0,40 Sabancı Holding 15.690.706.229 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 14.528.928.208 0,36 Türk Telekom 13.090.000.000 2,37 Şişe Cam 11.610.000.000 0,88 Anadolu Efes 11.575.657.892 0,84 Arçelik 10.804.893.998 1,21 Tofaş Oto. Fab. 9.715.000.000 3,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)