Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.647.086.282 1,26 Ereğli Demir Çelik< 32.830.000.000 1,08 Tüpraş 32.253.992.960 4,06 Garanti Bankası 31.290.000.000 0,67 ASELSAN 30.780.000.000 3,28 Akbank 27.840.000.000 0,64 Turkcell 26.114.000.000 1,76 Bim Mağazalar 24.288.000.000 8,76 Enka İnşaat 23.350.000.000 0,84 Ford Otosan 21.475.692.000 6,28 İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,21 Türk Hava Yolları 19.872.000.000 0,80 İş Bankası (C) 18.719.875.200 0,42 Sabancı Holding 15.119.393.129 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 14.191.046.157 0,35 Anadolu Efes 12.090.789.470 1,04 Türk Telekom 11.585.000.000 2,84 Şişe Cam 10.935.000.000 0,83 Arçelik 10.662.991.075 1,19 Tofaş Oto. Fab. 10.550.000.000 3,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)