Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.647.086.282
|1,26
|Ereğli Demir Çelik<
|32.830.000.000
|1,08
|Tüpraş
|32.253.992.960
|4,06
|Garanti Bankası
|31.290.000.000
|0,67
|ASELSAN
|30.780.000.000
|3,28
|Akbank
|27.840.000.000
|0,64
|Turkcell
|26.114.000.000
|1,76
|Bim Mağazalar
|24.288.000.000
|8,76
|Enka İnşaat
|23.350.000.000
|0,84
|Ford Otosan
|21.475.692.000
|6,28
|İskenderun Demir Çelik
|20.097.000.000
|1,21
|Türk Hava Yolları
|19.872.000.000
|0,80
|İş Bankası (C)
|18.719.875.200
|0,42
|Sabancı Holding
|15.119.393.129
|0,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.191.046.157
|0,35
|Anadolu Efes
|12.090.789.470
|1,04
|Türk Telekom
|11.585.000.000
|2,84
|Şişe Cam
|10.935.000.000
|0,83
|Arçelik
|10.662.991.075
|1,19
|Tofaş Oto. Fab.
|10.550.000.000
|3,58