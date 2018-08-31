Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik<
|41.160.000.000
|1,85
|Koç Holding
|37.886.316.867
|1,23
|Tüpraş
|29.925.094.400
|3,76
|ASELSAN
|29.526.000.000
|3,44
|Enka İnşaat
|25.800.000.000
|0,93
|Garanti Bankası
|25.242.000.000
|0,57
|Turkcell
|23.716.000.000
|1,59
|Akbank
|23.080.000.000
|0,55
|Türk Hava Yolları
|22.687.200.000
|0,91
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,87
|Ford Otosan
|22.089.784.500
|6,13
|Bim Mağazalar
|21.844.020.000
|7,88
|İş Bankası (C)
|18.089.879.400
|0,40
|Sabancı Holding
|14.568.484.067
|0,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.359.987.183
|0,38
|Şişe Cam
|13.612.500.000
|1,24
|Türk Telekom
|12.740.000.000
|3,13
|Anadolu Efes
|12.374.999.997
|1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|11.160.000.000
|3,47
|TAV Havalimanları
|11.145.468.750
|2,30