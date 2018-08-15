Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 738 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik< 39.760.000.000 2,23 Koç Holding 37.531.291.140 1,22 Tüpraş 30.200.555.520 3,80 ASELSAN 29.503.200.000 3,44 Garanti Bankası 24.528.000.000 0,55 Turkcell 23.540.000.000 1,58 Akbank 23.280.000.000 0,56 Enka İnşaat 23.050.000.000 0,83 Türk Hava Yolları 21.928.200.000 0,88 İskenderun Demir Çelik 21.779.000.000 1,83 Ford Otosan 20.528.235.000 5,70 Bim Mağazalar 19.976.880.000 7,20 İş Bankası (C) 17.774.881.500 0,39 Sabancı Holding 14.752.120.421 0,53 Yapı ve Kredi Bank. 14.528.928.208 0,38 Türk Telekom 13.510.000.000 3,32 Anadolu Efes 12.943.421.049 1,11 Şişe Cam 12.217.500.000 1,12 Tofaş Oto. Fab. 10.780.000.000 3,35 TAV Havalimanları 9.772.265.625 2,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)