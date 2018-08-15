Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 751 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 751 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik<
|40.460.000.000
|2,27
|Koç Holding
|37.125.547.452
|1,21
|Tüpraş
|31.302.400.000
|3,94
|ASELSAN
|30.415.200.000
|3,55
|Garanti Bankası
|25.242.000.000
|0,57
|Akbank
|24.440.000.000
|0,58
|Turkcell
|24.024.000.000
|1,61
|Enka İnşaat
|23.750.000.000
|0,86
|Türk Hava Yolları
|22.783.800.000
|0,91
|İskenderun Demir Çelik
|22.098.000.000
|1,86
|Ford Otosan
|21.001.963.500
|5,83
|Bim Mağazalar
|19.658.100.000
|7,09
|İş Bankası (C)
|17.819.881.200
|0,40
|Sabancı Holding
|14.650.100.225
|0,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.444.457.696
|0,38
|Türk Telekom
|13.720.000.000
|3,37
|Anadolu Efes
|12.907.894.733
|1,11
|Şişe Cam
|12.285.000.000
|1,12
|Tofaş Oto. Fab.
|10.650.000.000
|3,31
|TAV Havalimanları
|9.706.875.000
|2,00