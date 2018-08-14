Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 761 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 761 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik<
|39.270.000.000
|2,20
|Koç Holding
|36.390.137.018
|1,24
|Tüpraş
|31.177.190.400
|3,92
|ASELSAN
|30.916.800.000
|6,13
|Turkcell
|25.960.000.000
|1,74
|Garanti Bankası
|25.788.000.000
|0,58
|Akbank
|24.680.000.000
|0,59
|Enka İnşaat
|24.250.000.000
|0,88
|Türk Hava Yolları
|23.736.000.000
|0,95
|İskenderun Demir Çelik
|22.127.000.000
|1,86
|Ford Otosan
|20.861.599.500
|5,79
|Bim Mağazalar
|20.037.600.000
|6,26
|İş Bankası (C)
|18.044.879.700
|0,40
|Sabancı Holding
|14.976.564.854
|0,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|14.613.398.721
|0,39
|Türk Telekom
|14.280.000.000
|3,50
|Anadolu Efes
|13.310.526.312
|1,14
|Şişe Cam
|12.712.500.000
|1,16
|Tofaş Oto. Fab.
|10.650.000.000
|3,31
|TAV Havalimanları
|9.852.187.500
|2,03