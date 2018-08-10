Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 771 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik< 41.405.000.000 2,32 Koç Holding 34.716.444.305 1,19 ASELSAN 30.346.800.000 6,02 Tüpraş 27.746.447.360 3,49 Garanti Bankası 27.384.000.000 0,62 Turkcell 26.884.000.000 1,80 Akbank 26.840.000.000 0,64 Enka İnşaat 25.050.000.000 1,00 Türk Hava Yolları 23.501.400.000 0,94 İskenderun Demir Çelik 23.490.000.000 1,98 Bim Mağazalar 21.252.000.000 6,64 İş Bankası (C) 20.429.863.800 0,45 Ford Otosan 20.124.688.500 5,59 Yapı ve Kredi Bank. 16.218.338.465 0,43 Sabancı Holding 15.955.958.740 0,59 Türk Telekom 14.385.000.000 3,53 Anadolu Efes 13.251.315.786 1,14 Şişe Cam 11.700.000.000 1,07 Tofaş Oto. Fab. 11.010.000.000 3,42 TAV Havalimanları 10.593.281.250 2,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)