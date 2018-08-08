Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 791 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 791 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik<
|42.420.000.000
|2,38
|Koç Holding
|34.031.751.831
|1,16
|ASELSAN
|30.392.400.000
|6,03
|Garanti Bankası
|29.778.000.000
|0,67
|Akbank
|28.480.000.000
|0,68
|Turkcell
|27.588.000.000
|1,85
|Tüpraş
|26.168.806.400
|3,62
|İskenderun Demir Çelik
|25.346.000.000
|2,74
|Enka İnşaat
|24.950.000.000
|1,00
|Türk Hava Yolları
|23.956.800.000
|1,19
|İş Bankası (C)
|22.544.849.700
|0,50
|Bim Mağazalar
|21.282.360.000
|6,65
|Ford Otosan
|20.598.417.000
|5,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.400.925.645
|0,46
|Sabancı Holding
|16.914.948.588
|0,63
|Türk Telekom
|15.610.000.000
|3,83
|Anadolu Efes
|12.564.473.681
|1,13
|Şişe Cam
|11.587.500.000
|1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|10.710.000.000
|3,33
|Vakıflar Bankası
|10.250.000.000
|0,39